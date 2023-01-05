جمود في مجلس النواب الأمريكي

البلاد – وكالات

تشكل حالة الانقسام داخل الكونغرس الأمريكي صعوبات في اتخاذ القرار، وهو ما ظهر جلياً خلال جولات انتخاب رئيس البرلمان الذي دخل في حالة جمود، مما دعا الرئيس السابق دونالد ترمب، الجمهوريين لدعم ترشيح كيفن مكارثي لمنصب رئيس الكونغرس.

وتكفي عضو الكونغرس عن كاليفورنيا غالبية بسيطة لاختياره رئيس أعلى هيئة تشريعية في واشنطن وثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأمريكي بعد الرئيس ونائبه. ويعاني زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفين مكارثي من سيناريو الكابوس الذي تهربت منه رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عندما استعادت المطرقة في عام 2019م. ويمثل المتمردون الجمهوريون تهديداً أكبر بكثير للحزب من الفريق اليساري الذي كان يمثل تهديداً للديمقراطيين.

وبعد الانتخابات النصفية لعام 2018م، أراد التقدميون المنتخبون حديثاً بقيادة النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز تغيير القيادة وكانوا متشككين علناً في قيادة بيلوسي. وانتهى الأمر ببيلوسي بالفوز بـ220 صوتاً في عام 2019م لتصبح رئيسة مجلس النواب، بما في ذلك أصوات المنتقدين الجدد. لكن بيلوسي كانت لديها وسادة تصويت أكبر بكثير من مكارثي، وخسرت 15 من زملائها في مجلس النواب، وصوت ثلاثة منهم بـ”الحاضر”.

وكان الديمقراطيون في مجلس النواب في حالة من الفوضى في عهد الرئيس ترمب، حيث أذاع الجناحان التقدمي والمؤسسة العميقة مظالمهم الداخلية علناً، لكنهم اصطفوا إلى حد كبير واتحدوا خلال عهد بايدن.