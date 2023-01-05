الرياضة

تشيلسي يتعاقد مع المدافع الواعد بادياشيل

محمد ابو الوفاaccess_time13 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ       5 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
تشيلسي يتعاقد مع بادياشيل

تعاقد تشيلسي الإنجليزي مع المدافع بينوا بادياشيل (21 عامًا) اليوم الخميس قادمًا من موناكو الفرنسي، بحسب ما أورد في بيان رسمي.


ولم يفصح تشيلسي عن البنود المالية للصفقة، وترجح تقارير بريطانية أن الواعد بادياشيل كلّف خزائن النادي اللندني قرابة 41 مليون يورو.


وبات بادياشيل -البالغ 194 سم طولًا- أول صفقة في سوق الانتقالات الشتوي الحالي لتشيلسي، الذي يحتل المركز الـ10 في البريميرليغ.


وسينافس بادياشيل لحجز مكان في تشكيلة المدرب غراهام بوتر، مع المدافعين المتاحين “للبلوز” أمثال كوليبالي وتياغو سيلفا وفوفانا.

 

m.abo.elwafa

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