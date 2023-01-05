تشيلسي يتعاقد مع المدافع الواعد بادياشيل

تعاقد تشيلسي الإنجليزي مع المدافع بينوا بادياشيل (21 عامًا) اليوم الخميس قادمًا من موناكو الفرنسي، بحسب ما أورد في بيان رسمي.



ولم يفصح تشيلسي عن البنود المالية للصفقة، وترجح تقارير بريطانية أن الواعد بادياشيل كلّف خزائن النادي اللندني قرابة 41 مليون يورو.



وبات بادياشيل -البالغ 194 سم طولًا- أول صفقة في سوق الانتقالات الشتوي الحالي لتشيلسي، الذي يحتل المركز الـ10 في البريميرليغ.



وسينافس بادياشيل لحجز مكان في تشكيلة المدرب غراهام بوتر، مع المدافعين المتاحين “للبلوز” أمثال كوليبالي وتياغو سيلفا وفوفانا.