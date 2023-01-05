ترقية 2245 فرداً في حرس الحدود

البلاد – الرياض

أصدر المدير العام لحرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، قراراً بترقية 2245 فرداً من منسوبي حرس الحدود، ابتداءً من تاريخ 1 – 6 – 1444هـ، بمختلف الرتب العسكرية في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.

وأعرب اللواء الشهري عن شكره لسمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، مثمناً توجيهات ومتابعة سموه لجميع الأعمال والمهام التي يقوم بها رجال حرس الحدود.

وهنأ الأفراد المترقين، سائلاً المولى – عز وجل – لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.