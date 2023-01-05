الهلال يحسم كلاسيكو الجوهرة

جدة- محمود العوضي
تصوير- سلطان المنصور
حسم فريق الهلال كلاسيكو الجوهرة بعد فوزه على مضيفه الاتحاد، مساء اليوم الخميس، بنتيجة هدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الـ 12 بدوري روشن السعودي للمحترفين. أحرز النيجيري أوديون إيغالو هدف اللقاء الوحيد بعد مرور (12) دقيقة.
إيغالو يشعل الكلاسيكو 🔥⚽️#الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/hfa7YSUTbY
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 5, 2023
هاجم بعدها الاتحاد بضراوة ولكن الحارس عبدالله المعيوف كان بالمرصاد لمهاجمي الاتحاد. وتصدى لكرة خطيرة في الدقيقة 22 عن طريق عبدالعزيز البيشي.
هدد لاعب الهلال ميشايل ديلغادو مرمى الاتحاد في الدقيقة 25، لكن تسديدته خرجت بجوار القائم. وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في وجه لاعب الاتحاد طارق حامد في الدقيقة 25، وفي الدقيقة 48، حرمت العارضة اللاعب عبدالرزاق حمدالله من تسجيل هدف التعادل للاتحاد، بعدما انفرد الحارس وسدد الكرة لكنها اصطدمت بالعارضة.
وتلقى لاعب الهلال علي البليهي البطاقة الصفراء في الدقيقة 65، أعقبها بطاقة لزميله محمد كنو في الدقيقة 67، ثم بطاقة ثالثة في الدقيقة 68 لسعود عبدالحميد.
بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 25 نقطة بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 24 نقطة في المركز الرابع.