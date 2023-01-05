الرياضة

الهلال يحسم كلاسيكو الجوهرة

صحيفة البلادaccess_time13 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ       5 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

تصوير- سلطان المنصور

حسم فريق الهلال كلاسيكو الجوهرة بعد فوزه على مضيفه الاتحاد، مساء اليوم الخميس، بنتيجة هدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الـ 12 بدوري روشن السعودي للمحترفين. أحرز النيجيري أوديون إيغالو هدف اللقاء الوحيد بعد مرور (12) دقيقة.

هاجم بعدها الاتحاد بضراوة ولكن الحارس عبدالله المعيوف كان بالمرصاد لمهاجمي الاتحاد. وتصدى لكرة خطيرة في الدقيقة 22 عن طريق عبدالعزيز البيشي.

هدد لاعب الهلال ميشايل ديلغادو مرمى الاتحاد في الدقيقة 25، لكن تسديدته خرجت بجوار القائم. وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في وجه لاعب الاتحاد طارق حامد في الدقيقة 25، وفي الدقيقة 48، حرمت العارضة اللاعب عبدالرزاق حمدالله من تسجيل هدف التعادل للاتحاد، بعدما انفرد الحارس وسدد الكرة لكنها اصطدمت بالعارضة.

 

وتلقى لاعب الهلال علي البليهي البطاقة الصفراء في الدقيقة 65، أعقبها بطاقة لزميله محمد كنو في الدقيقة 67، ثم بطاقة ثالثة في الدقيقة 68 لسعود عبدالحميد.

بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 25 نقطة بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 24 نقطة في المركز الرابع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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