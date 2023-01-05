الرياضة

المنتخب العراقي يرفع راية التحدي أمام نظيره العماني في افتتاح خليجي 25

صحيفة البلادaccess_time13 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ       5 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البصرة- البلاد
رفع المنتخب العراقي بقيادة الدير الفني الإسباني خيسوس كاساس راية التحدي قبل مواجهة المنتخب العماني المرتقبة، يوم غد الجمعة، في افتتاح منافسات خليجي 25، هلى ملعب البصرة الدولي.

ويلعب منتخب العراق على رأس المجموعة الأولى رفقة منتخبات عمان واليمن والسعودية، ويخوض مبارياته في استاد البصرة الدولي.

وقال كاساس في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: “مشوارنا في البطولة سيتحدد بناء على النتائج، أنا سعيد باللاعبين ومستواهم في التدريبات؛ لذا أشعر بالثقة بغض النظر عن أي أمور أخرى”.

ولا يبدو مدرب “أسود الرافدين” منشغلًا بغياب زيدان إقبال لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، مضيفاً “الجميع يعلم أن البطولة خارج أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم”.

 

وواصل: “بالطبع بعض الأندية ترفض السماح للاعبيها بالانضمام للمنتخبات في هذا التوقيت”. وتابع “في كل الأحوال، سعيد بالتشكيلة المتاحة من اللاعبين، نحن منتخب شاب، إنه فريق المستقبل وأمامه تحديات كبيرة، أما منتخب عمان فهو منافس صعب وبطل النسخة قبل الأخيرة، ودرسنا نقاط القوة والضعف للاستعداد له جيداً”.

 

ورداً على تصريحات نسبت له بأنه يفضل اللعب بطريقة الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، الذي يعتمد بدرجة أكبر على التكتلات الدفاعية والهجمات المرتدة، قال خيسوس كاساس:” لم يسبق لي التصريح بأنني سألعب بطريقة سيميوني، هو بالطبع له أسلوبه الخاص، لكن أعتقد أن لاعبي العراق بإمكانهم اللعب بأسلوب آخر وأفضل من دييغو”.

 

وأقر خيسوس كاساس -في ختام تصريحاته- بمشكلة يعاني منها المنتخب العراقي، بقوله “بالفعل نعاني من استغلال الفرص المتاحة للتهديف، ونحاول في كل مباراة التحسن”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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