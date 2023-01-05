المملكة تفوز بـ 6 من جوائز التميز الحكومي العربي لعامي 2021 – 2022

القاهرة : البلاد

توجت المملكة العربية السعودية اليوم بـ 6 من جوائز التميز الحكومي العربي لعامي 2021 – 2022.

جاء ذلك خلال حفل توزيع “جائرة التميز الحكومي العربي” في دورتها الثانية الذي انطلق اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، بحضور معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنوعت الجوائز التي حصلت عليها المملكة في مختلف الفئات، حيث فازت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بجائزة أفضل وزارة عربية وتسلم الجائزة معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي.

المملكة تفوز بـ 6 من جوائز التميز الحكومي العربي لعامي https://t.co/GV9bcB1pbP#صحيفة_البلاد pic.twitter.com/vC9Vsm78X7 — صحيفة البلاد (@albiladdaily) January 5, 2023

وحصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جائزة أفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع نظير مشروعها “تعزيز مشاركة القوى العاملة السعودية في القطاع الخاص”، وتسلم جائزتها وكيل التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس ماجد الضحوي.

وفازت بجائزة أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي وزارة الداخلية عن تطبيق “أبشر”، وتسلم الجائزة مدير عام الإدارة العامة للإستراتيجية بوزارة الداخلية العقيد محمد البكري.

وفازت بجائزة أفضل موظفة حكومية عربية نورة بنت عبدالله الزيد من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، كما فاز بجائزة أفضل موظف حكومي عربي معتز بن حسين بن عبدالله من أمانة العاصمة المقدسة.

وتوج بجائزة أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة، الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام بن محمد الحيدري .