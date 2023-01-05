الرياضة

الوحدة يقتنص فوزًا مثيرًا من الشباب

صحيفة البلادaccess_time13 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ       5 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

نجح فريق الوحدة في قلب تأخره أمام ضيفه الشباب إلى فوز مثير1/2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ضمن الجولة 12 من دوري روشن السعودي.

جاء الهدف الأول لصالح الشباب عن طريق كارلوس جونيور في الدقيقة 16. حاول بعدها فريق الوحدة تعديل النتيجة،

دون جدوى، وفي بداية الشوط الثاني حصل الوحدة على ركلة جزاء عادل بها فيصل فجر النتيجة في الدقيقة 54 من

المباراة. ثم أحرز أحمد الهزاع هدف الفوز للوحدة.

بهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري.

فيما توقف رصيد الشباب عند 25 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري خلف النصر المتصدر برصيد 26 نقطة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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