الوحدة يقتنص فوزًا مثيرًا من الشباب

جدة- محمود العوضي
نجح فريق الوحدة في قلب تأخره أمام ضيفه الشباب إلى فوز مثير1/2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ضمن الجولة 12 من دوري روشن السعودي.
🎥 هدف التعادل للوحدة
⚽️ فيصل فجر
#️⃣ #الوحدة_الشباب pic.twitter.com/yJ5eMMt2v0
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 5, 2023
جاء الهدف الأول لصالح الشباب عن طريق كارلوس جونيور في الدقيقة 16. حاول بعدها فريق الوحدة تعديل النتيجة،
دون جدوى، وفي بداية الشوط الثاني حصل الوحدة على ركلة جزاء عادل بها فيصل فجر النتيجة في الدقيقة 54 من
المباراة. ثم أحرز أحمد الهزاع هدف الفوز للوحدة.
🎥 هدف الوحدة الثاني
⚽️ هزاع الغامدي
#️⃣ #الوحدة_الشباب pic.twitter.com/qm0ZdZ3w6I
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 5, 2023
بهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري.
فيما توقف رصيد الشباب عند 25 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري خلف النصر المتصدر برصيد 26 نقطة.
🎥 هدف الشباب الأول
⚽️ كارلوس جونيور
#️⃣ #الوحدة_الشباب pic.twitter.com/PhFRBvj0nJ
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 5, 2023