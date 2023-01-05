الثروة المعدنية

للمعادن قيمة كبيرة في تطور الاقتصاد العالمي على مدى عقود مضت، وقامت عليها، ولا تزال، صناعات أساسية لتلبية الاحتياجات في مختلف مناحي الحياة، واليوم باتت ركيزة مهمة لمستقبل الصناعات، بل صناعة المستقبل في ظل التقدم الهائل المتسارع مع الثورة الصناعية الرابعة.

ولهذا أولت المملكة اهتماماً كبيراً وتطلعات طموحة للاستثمار في هذا القطاع، وتسجل خطوات متقدمة في هذا الشأن محلياً، وقد حباها الله تعالى بثروات معدنية عظيمة متنوعة تقدر احتياطياتها بنحو خمسة تريليونات ريال، وأطلقت استراتيجتها الطموحة لاستثمارها لصالح اقتصادها الوطني وإمداد الاقتصاد العالمي، الذي تزداد حاجته من المعادن.

في إطار هذا الاهتمام، وتحت رعاية كريمة من القيادة، حفظها الله، يعقد مؤتمر التعدين الدولي أعمال نسخته الثانية في الرياض، ويسبقه الاجتماع الوزاري السنوي الثاني بمشاركة عالمية رفيعة المستوى، لتواصل المملكة بذلك دورها الرائد في إمدادات الطاقة ومستقبل الطاقة المتجددة، ومبادراتها تجاه استثمار المعادن المطلوبة لصناعات السيارات الكهربائية والأجهزة القائمة على الذكاء الاصطناعي والابتكارات وغير ذلك كثير، وحرصها على تعزيز التعاون في هذه الأهداف.