ارتفاع معدل الامتثال العام في نشاط تأجير السيارات إلى 97%

الرياض : البلاد

كشفت الهيئة العامة للنقل عن ارتفاع معدل الامتثال العام للمنشآت المرخصة في نشاط تأجير السيارات إلى 97% في عام 2022م مقارنة بـ 86% في العام الماضي 2021م.

وأشارت إلى ارتفاع عمليات الفحص الميداني للفرق الرقابية إلى 131,110 عمليات فحص ميدانية، مقارنة بـ 42,292 عملية فحص في عام 2021م.

ورصدت الهيئة انخفاضًا في عدد المخالفات المرصودة من 6,440 مخالفة في عام 2021م، إلى 5,030 مخالفة في العام الماضي 2022م، وتركزت المخالفات على عدم ارتباط مكاتب التأجير بالأنظمة الإلكترونية المحددة من الهيئة، وممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للنقل، إضافة إلى تأجير المكتب لسيارة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وعدم إنهاء العقد أو إلغاء التفويض فور استلام السيارة.

كما أعلنت الهيئة في وقت سابق عن كسر حاجز مليونين ونصف مستفيد من خدمة العقود الإلكترونية الموحدة لتأجير السيارات، مشيرةً إلى أن أتمتة الإجراءات والأنظمة أسهم في ارتفاع معدلات الامتثال، والتزام مكاتب التأجير بالاشتراطات والسياسات المحددة من الهيئة.

وتتيح الهيئة قنوات التواصل معها عبر الرقم الموحد: 19929 لجميع المستفيدين والمهتمين بخدمات تأجير السيارات.