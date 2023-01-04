11 ألف وظيفة لخريجي وخريجات التدريب التقني

ياسر خليل – جدة

برعاية الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، انطلقت أمس فعاليات ملتقى التوظيف التقني “الجيل التقني”، الذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة وتستضيفه الكلية التقنية بجدة، بحضور 95 مؤسسة وشركة.

وخلال الافتتاح أوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني، أن الملتقى يعد منصة مثالية لتقديم العديد من ورش العمل التي تنفذ حضورياً وعن بعد، ويقدم أكثر من عشرة آلاف فرصة وظيفية لخريجي منشآت التدريب التقني من الجنسين.

من جهتها كشفت اللجنة المنظمة أن عدد المتقدمين من طالبي العمل بلغ 11534 متقدماً ومتقدمة حتى الآن منهم 8522 متقدماً يمثلون 74 ٪ و 3015 متقدمة يمثلون 26 ٪ ، فيما رصد التنسيق الوظيفي للملتقى 10932 فرصة وظيفية، كما بلغ عدد المسجلين في الدورات والورش المصاحبة 613 متقدم ومتقدمة.

وفيما يخص نسبة الخريجين حسب جهة التخرج فقد بلغت نسبة المتقدمين من خريجي وخريجات المنشآت التدريبية بمنطقة مكة المكرمة 42 ٪، ومن خريجي وخريجات المنشآت التدريبية من خارج المنطقة نسبة 26 ٪، فيما بلغت نسبة خريجي القطاعات التدريبية والتعليمية من خارج نطاق التدريب التقني 32 ٪.