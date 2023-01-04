لقاء مفتوح مع تركي الفيصل

البلاد-الرياض

استضاف “مشروع سلام للتواصل الحضاري”، ضمن برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي، الأمير تركي الفيصل في لقاء مفتوح مع شباب وفتيات برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي.

وأوضح المشرف العام على مشروع “سلام” فيصل بن عبد الرحمن بن معمر أن استضافة سمو الأمير تركي الفيصل تُضفي للمشاركين في البرنامج خبرات نوعية تساعدهم على استيعاب واقع الصورة الذهنية عن المملكة والاستفادة من تجاربه وخبراته المحلية والعالمية.

وتضمن اللقاء حديث سموه عن تجربته الشخصية في الحوار والتواصل الثقافي، ودور الشباب في تعزيز الصورة الذهنية عن المملكة، كما أثرى سموه المشاركين في البرنامج بالتجارب السابقة في مجالات عديدة، وخاصة في اللقاءات والمشاركات الدولية، ومجال الدبلوماسية الرسمية، وجهود المملكة الدولية منذ التأسيس إلى الوقت الحاضر في تعزيز التواصل الحضاري، كما أجاب عن أسئلة المشاركين في البرنامج التي دارت حول موضوعات متنوعة أبرزها تكوين الشخصية الدبلوماسية، وبعض الجوانب التاريخية والسياسية المعاصرة وأهم الأحداث الدولية وكيفية التعامل معها.