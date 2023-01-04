في دوري” يلو”.. الحزم يسترد الوصافة والعربي يتعثر

حائل- خالد الحامد
استرد فريق الحزم وصافة الترتيب في جدول دوري” يلو” لأندية الدرجة الأولى بعد تحقيقه الفوز على مضيفه الساحل 2/3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، لحساب الجولة 15 من المسابقة.
د90+8‘⚽️ هدف لـ @clubsahel 👏
سوريا إبراهيم يسجل الهدف الثاني#الساحل_الحزم
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/O4gNB66n9u
— دوري يلو (@FDL_KSA) January 4, 2023
د66‘⚽️ هدف لـ @alhazem_fc
سليمان السعيد يسجل الهدف الثالث 👏#الساحل_الحزم
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/8JQTdqBLfo
— دوري يلو (@FDL_KSA) January 4, 2023
سجل للحزم الهولندي أولا جون “هدفين”، الأول من ركلة جزاء وسليمان السعيد، فيما أحرز للساحل العاجي سوريا إبراهيم “هدفين”، ليرفع الحزم رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد الساحل عند 13 نقطة.
وألحق فريق العين الخسارة الثالثة بالعربي، بهدفين دون رد. وذلك في المباراة التي جمعتهما على استاد الملك سعود بالباحة. سجل هدفي العين، صالح الزهراني والجزائري لهوراي طويل . هذه النتيجة رفعت رصيد العين إلى 15 نقطة بالمركز الرابع عشر، فيما تراجع العربي للمركز الرابع برصيد 26 نقطة.
د3‘⚽️ هدف لـ @alain_ksa
سعيد ظافر يسجل الهدف الأول 👏#العين_العربي
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/pzgDjcEOxE
— دوري يلو (@FDL_KSA) January 4, 2023