الرياضة

في دوري” يلو”.. الحزم يسترد الوصافة والعربي يتعثر

صحيفة البلادaccess_time12 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ       4 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
استرد فريق الحزم وصافة الترتيب في جدول دوري” يلو” لأندية الدرجة الأولى بعد تحقيقه الفوز على مضيفه الساحل 2/3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، لحساب الجولة 15 من المسابقة.

سجل للحزم الهولندي أولا جون “هدفين”، الأول من ركلة جزاء وسليمان السعيد، فيما أحرز للساحل العاجي سوريا إبراهيم “هدفين”، ليرفع الحزم رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد الساحل عند 13 نقطة.

وألحق فريق العين الخسارة الثالثة بالعربي، بهدفين دون رد. وذلك في المباراة التي جمعتهما على استاد الملك سعود بالباحة. سجل هدفي العين، صالح الزهراني والجزائري لهوراي طويل  . هذه النتيجة رفعت رصيد العين إلى 15 نقطة بالمركز الرابع عشر، فيما تراجع العربي للمركز الرابع برصيد 26 نقطة.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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