ضبط مواطنة لنقلها مخالفتين

البلاد – أبها

قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بمنطقة عسير على مواطنة لنقلها مخالفتين لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية، ومواطن لإيوائه في شقة مستأجرة من قِبَله 10 مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية ذاتها.

وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير إلى أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالة المخالِفات لجهة الاختصاص، وإحالة من نقل وآوى إلى النيابة العامة.

وأكد أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم، أو يوفر لهم المأوى، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثّاً على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.