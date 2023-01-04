بعد تعاقده مع رونالدو.. حساب النصر على “إنستجرام” يتخطى 9 ملايين متابع

جدة- البلاد
بعد إعلان تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصل الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي على “إنستجرام”، إلى رقم
قياسي في عدد المتابعين مساء اليوم الأربعاء، حيث وصل عدد المتابعين إلى 9.2 ملايين متابع، بعدما كان 800 ألف فقط قبل الإعلان
عن الصفقة.
وشهد الحساب الرسمي للنصر إقبالًا كبيرًا من عشاق النجم البرتغالي، منذ إعلان النادي تعاقده مع النجم البرتغالي رونالدو في
صفقة انتقال حر، لمدة موسمين ونصف.
كما تجاوز حساب نادي النصر على «الإنستجرام»، حساب نظيره نادي الأهلي المصري في عدد المتابعين الذي يبلغ 9 ملايين ومائةألف متابع، ليصبح أكثر حساب لناد عربي متابعة.