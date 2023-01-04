الرياضة

بعد تعاقده مع رونالدو.. حساب النصر على “إنستجرام” يتخطى 9 ملايين متابع

صحيفة البلادaccess_time12 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ       4 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
بعد إعلان تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصل الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي على “إنستجرام”، إلى رقم

قياسي في عدد المتابعين مساء اليوم الأربعاء، حيث وصل عدد المتابعين إلى 9.2 ملايين متابع، بعدما كان 800 ألف فقط قبل الإعلان

عن الصفقة.

 

 

 

 

وشهد الحساب الرسمي للنصر إقبالًا كبيرًا من عشاق النجم البرتغالي، منذ إعلان النادي تعاقده مع النجم البرتغالي رونالدو في

صفقة انتقال حر، لمدة موسمين ونصف.

كما تجاوز حساب نادي النصر على «الإنستجرام»، حساب نظيره نادي الأهلي المصري في عدد المتابعين الذي يبلغ 9 ملايين ومائةألف متابع، ليصبح أكثر حساب لناد عربي متابعة.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.