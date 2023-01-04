جائزة التميُّز

برعاية وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ يقيم مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، حفل تكريم الفائزين بجائزة التميُّز الإعلامي في نسختها الثالثة بالشراكة الإستراتيجية مع الهيئة السعودية للسياحة، وذلك عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، على مسرح أبو بكر سالم في “بوليفارد رياض سيتي”.

وأوضح وكيل وزارة الإعلام للتواصل المتحدث الرسمي الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، أنّ الحفل يستضيف عدداً من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من المسؤولين والشخصيات الإعلامية والعامة على مستوى المملكة، ويُقام الحفل لأول مرة في منطقة فعاليات موسم الرياض “بوليفارد رياض سيتي” على مسرح أبو بكر سالم، بهدف تكريم الفائزين في مسارات الجائزة من الجهات والأفراد، كما يشهد تدشين “مبادرة كنوز” بمركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، وتكريم عدد من الشخصيات الإعلامية والفنية التي تميزت بأعمالها الوطنية.

وسيتم نقل الحفل على الهواء مباشرة عبر حسابيْ وزارة الإعلام وجائزة التميُّز الإعلامي في تويتر.