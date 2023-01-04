تدريب وتوظيف

أكد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أهمية التوسع بالمنشآت والتخصصات التدريبية بما يلبي حاجة المنطقة بجميع محافظاتها ويواكب تطلعات سوق العمل، وأن يتم رفع القدرات التدريبية لخدمة أبناء وبنات المنطقة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- ، مشيداً بالدور الكبير الذي تقدمه الإدارة العامة للتدريب بالمنطقة من برامج ودورات تدريبية بهدف دعم سوق العمل بالكوادر المهنية المؤهلة.

وتسلم سموه تقرير ملتقى “آفاق للتوظيف 2022″، الذي سبق أن افتتحه بهدف استقطاب خريجي برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة امس، مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، خالد آل مشوط وعدداً من قيادات الإدارة.

وبيّن آل مشوط، أن ملتقى آفاق استقبل أكثر من 75.000 زائر، فيما تم عرض أكثر من 2000 فرصة وظيفية في أكثر من 20 شركة من مختلف مناطق المملكة.