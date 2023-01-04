“برنت” يستعيد مكاسبه وتوقعات بارتفاع

عواصم – وكالات

استعادت أسعار النفط الثلاثاء مكاسب طفيفة بعد تراجع بسبب تحذير أطلقته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من صعوبات أشد متوقعة في عام 2023 مع معاناة الاقتصادات الكبرى من ضعف النشاط، فيما توقع استطلاع لـ “رويترز”، أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 89.37 دولار للبرميل في العام الحالي 2023م.

ودفعت المكاسب أسعار النفط للتداول عند أعلى مستوياته في شهر، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتاً أو 0.26% إلى 86.13 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتاً أو 0.36% إلى 80.55 دولار للبرميل. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة وأوروبا والصين – وهي المحركات الرئيسية للنمو العالمي – تتباطأ جميعها في وقت واحد، مما يجعل العام 2023 أكثر صعوبة بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وأنهت أسواق النفط العالمية عام 2022 على ارتفاع لخامي “برنت” و”غرب تكساس الوسيط” بنسبة 10.5% و6.7% على التوالي، كما شهد العام المنصرم أيضاً حظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إمدادات النفط الخام والمنتجات النفطية اعتباراً من بداية فبراير القادم ولمدة خمسة أشهر، على الدول التي تلتزم بالحد الأقصى لسعر الخام الروسي، في قرار تضمن أيضاً بنداً يسمح لبوتين بتجاوز الحظر في حالات خاصة.