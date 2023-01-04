الرياضة

الأهلي يعود لسكة الانتصارات ويتجاوز الشعلة بثنائية

صحيفة البلادaccess_time12 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ       4 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- خالد الحامد
صالح فريق الأهلي جماهيره وعُشَّاقه بفوز مستحق على ضيفه فريق الشعلة بهدفٍين دون رد، في ختام الجولة 15 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، محققاً فوزه السادس في الدوري، وذلك في اللِقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

أنهى الأهلي الشوط الأول بهدف وحيد سجله هيثم عسيري في الدقيقة 18. وفي الشوط الثاني، أضاف الأهلي الهدف الثاني عن طريق مراد خضري في الدقيقة 72.

بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة بالمركز السادس، فيما بقي الشعلة عند 10 نقاط بالمركز الأخير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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