الأهلي يعود لسكة الانتصارات ويتجاوز الشعلة بثنائية

متابعة- خالد الحامد
صالح فريق الأهلي جماهيره وعُشَّاقه بفوز مستحق على ضيفه فريق الشعلة بهدفٍين دون رد، في ختام الجولة 15 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، محققاً فوزه السادس في الدوري، وذلك في اللِقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.
د18‘⚽️ هدف لـ @ALAHLI_FC
هيثم عسيري يسجل الهدف الأول 👏#الأهلي_الشعلة
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/7XxDBRiIm2
— دوري يلو (@FDL_KSA) January 4, 2023
أنهى الأهلي الشوط الأول بهدف وحيد سجله هيثم عسيري في الدقيقة 18. وفي الشوط الثاني، أضاف الأهلي الهدف الثاني عن طريق مراد خضري في الدقيقة 72.
د72‘⚽️ هدف لـ @ALAHLI_FC
مراد خضري يسجل الهدف الثاني 👏#الأهلي_الشعلة
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/j3LFulRkR3
— دوري يلو (@FDL_KSA) January 4, 2023
بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة بالمركز السادس، فيما بقي الشعلة عند 10 نقاط بالمركز الأخير.