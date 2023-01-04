الرياضة

الأخضر السعودي يصل البصرة للمشاركة في خليجي 25

صحيفة البلادaccess_time12 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ       4 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البصرة- البلاد
وصلت بعثة المنتخب السعودي إلى مدينة البصرة قبل قليل للمشاركة في بطولة خليجي 25 التي تحتضنها مدينة البصرة العراقية من 6- 19 يناير الجاري.

وكان في استقبال البعثة عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم. وكان من المفترض وصول وفد المنتخب السعودي لمحافظة البصرة عند الساعة 12 ظهرًا اليوم الأربعاء”.

ولكن رحلة المنتخب السعودي تأجلت بسبب الأمطار الغزيرة التي يشهدها العراق والبصرة على وجه الخصوص”، ومن المقرر أن يصل وفد المنتخب القطري أيضا إلى البصرة أيضاً مساء اليوم للمشاركة في كأس الخليج.

يذكر أن “خليجي 25″يضم منتخبات: العراق، السعودية، عُمان، اليمن، البحرين، الكويت، قطر، الإمارات، وجرى تقسيم المنتخبات الـ 8 في بطولة كأس الخليج العربي 25، على مجموعتين، حيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات فقط.

المجموعة الأولى تضم منتخبات كلا من: منتخب العراق، منتخب عُمان، منتخب السعودية، منتخب اليمن. والمجموعة الثانية تضم منتخبات كلا من: منتخب البحرين، منتخب الكويت، منتخب قطر، منتخب الإمارات.

ويبدأ منتخب السعودية مشواره في بطولة كأس الخليج العربي 25 بمواجهة اليمن، ومن ثم يخوض منتخب السعودية المباراة الثانية أمام العراق، ويختتم دور المجموعات في البطولة بمواجهة عُمان.

ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية من البطولة، على أن يلعب المتصدر أمام وصيف المجموعة الثانية.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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