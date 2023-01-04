الأخضر السعودي يصل البصرة للمشاركة في خليجي 25

البصرة- البلاد
وصلت بعثة المنتخب السعودي إلى مدينة البصرة قبل قليل للمشاركة في بطولة خليجي 25 التي تحتضنها مدينة البصرة العراقية من 6- 19 يناير الجاري.
وكان في استقبال البعثة عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم. وكان من المفترض وصول وفد المنتخب السعودي لمحافظة البصرة عند الساعة 12 ظهرًا اليوم الأربعاء”.
ولكن رحلة المنتخب السعودي تأجلت بسبب الأمطار الغزيرة التي يشهدها العراق والبصرة على وجه الخصوص”، ومن المقرر أن يصل وفد المنتخب القطري أيضا إلى البصرة أيضاً مساء اليوم للمشاركة في كأس الخليج.
يذكر أن “خليجي 25″يضم منتخبات: العراق، السعودية، عُمان، اليمن، البحرين، الكويت، قطر، الإمارات، وجرى تقسيم المنتخبات الـ 8 في بطولة كأس الخليج العربي 25، على مجموعتين، حيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات فقط.
المجموعة الأولى تضم منتخبات كلا من: منتخب العراق، منتخب عُمان، منتخب السعودية، منتخب اليمن. والمجموعة الثانية تضم منتخبات كلا من: منتخب البحرين، منتخب الكويت، منتخب قطر، منتخب الإمارات.
ويبدأ منتخب السعودية مشواره في بطولة كأس الخليج العربي 25 بمواجهة اليمن، ومن ثم يخوض منتخب السعودية المباراة الثانية أمام العراق، ويختتم دور المجموعات في البطولة بمواجهة عُمان.
ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية من البطولة، على أن يلعب المتصدر أمام وصيف المجموعة الثانية.
رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال يستقبل وفد #المنتخب_السعودي في البصرة#UTVIraq#UTV_عراق#كأس_الخليج25#كأس_الخليج_بصراوي#خليجي25 pic.twitter.com/lH5MBSqu7v
— Utv (@UtvIraq) January 4, 2023