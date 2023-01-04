استعدادات أولمبياد الإبداع العلمي بالشرقية

البلاد – الدمام

اطلع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على استعدادات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2023” الذي تحتضنه المنطقة خلال الفترة 1-4 فبراير القادم.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه أمس، أمين عام مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجالة للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، التي استعرضت أمام سموه المراحل التي مر بها الأولمبياد خلال العام الحالي بمشاركة أكثر من 147 ألف طالب وطالبة يمثلون جميع مناطق التعليم في المملكة والمعارض المركزية التي أقيمت بمختلف المناطق، ليتأهل منها المشاريع المرشحة للمعرض الختامي لإبداع 2023، مشيرة إلى أن مخرجات هذا الأولمبياد تعد من المشاريع التي تمثل المملكة في أكبر محفل علمي دولي وهو مسابقة آيسف.

كما قدمت الدكتورة الهزاع، شرحاً لسموه عن مشاركات المملكة الدولية في آيسف التي تُقام سنوياً بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تحقق خلالها 69 جائزة كبرى و37 جائزة خاصة، كان أخرها تحقيق 22 جائزة العام الماضي بنتائج تاريخية متقدمة وغير مسبوقة للمملكة في هذه المسابقة.