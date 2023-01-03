103 مليارات إنفاق المستهلكين خلال شهر

جدة – البلاد

ارتفع إنفاق المستهلكين في المملكة إلى 103.3 مليار ريال خلال شهر نوفمبر الماضي، بنسبة 9% مقارنة بنحو 95.02 مليار ريال خلال الشهر المماثل من العام 2021، ويشمل مجموع السحوبات النقدية ومبيعات نقاط البيع ومبيعات التجارة الإلكترونية عبر مدى.

وتفصيلاً ارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع خلال نفس الفترة بنسبة 14% لتصل إلى نحو 46.87 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من 2021، من خلال 656.2 مليون عملية، عبر 1.43 مليون جهاز، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي السعودي ساما الشهرية.

وارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى، إلى 11.2 مليار ريال بنسبة 45% من خلال 60.7 مليون عملية.

وتتضمن مبيعات التجارة الإلكترونية عمليات بطاقات مدى المستخدمة في الدفع والشراء من خلال مواقع التسوق والتطبيقات الإلكترونية، ولا تشمل العمليات التي تتم عبر البطاقات الائتمانية.

وبالنسبة للسحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي، فقد سجلت انخفاضاً بنسبة 2% لتصل إلى نحو 45.19 مليار ريال، مقارنة بسحوبات نوفمبر 2021، وتمت هذه السحوبات من خلال 16.3 ألف جهاز صرف آلي للمصارف العاملة والشبكة السعودية، وعبر 130 مليون عملية.