وزارة الموارد البشرية تحصل على شهادة الآيزو “9001 ISO”

البلاد : متابعات

حصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة الخدمات المساندة والفروع على شهادة الآيزو “9001 ISO”، بعد أن استوفت جميع المتطلبات اللازمة للحصول عليها، في إطار سعي الوزارة نحو تقديم خدمات متكاملة بدقة وكفاءة عاليتين، وتطبيق أعلى المعايير العالمية في إدارة الجودة.

وأوضح معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة المهندس محمد بن ناصر الجاسر أن الوزارة تسعى من خلال حصولها على الآيزو “9001 ISO” إلى تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الإدارية المتّبعة محلياً ودولياً لرفع كفاءة الأعمال وجودة المخرجات، مشيرا إلى أن نظام إدارة الجودة في هذه الشهادة؛ يقوم على تأكيد تلبية احتياجات المستفيد بفعالية، ومراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات، وتطوير آلية الأعمال بشكل مستمر.

يُذكر أن الوزارة حصلت على هذه الشهادة بعد أن قامت شركة تي يو في أوستريا “TUV Austria” المانحة لشهادات المطابقة الدولية لنظام الآيزو بأعمال المراجعة لنظام إدارة الجودة، والتأكد من امتثال كافة أقسام الإدارة العامة للشؤون الإدارية للإجراءات المتبعة في نظام إدارة الجودة.