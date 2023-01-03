نشر الثقافة التوعوية في مكافحة المخدرات عبر القطاعات التعليمية

البلاد : متابعات

وقّعت وزارة التعليم ونبراس في مقر أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مذكرة تفاهم، تهدف للإسهام في مكافحـة المخدرات، والعمل على نشـر الثقافـة التوعويـة بمخاطرها.

وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين نبراس والوزارة في مجال التوعية بأضرار المخدرات، وتنفيذ البرامج الوقائية من المخدرات والمؤثرات العقلية بأنواعها من خلال العمل التوعوي المشترك.

وتتكامل الجهود المشتركة بين نبراس ووزارة التعليم مع الجهات ذات العلاقة في مجال التوعية والوقاية من آفة المخدرات، والحد من آثارها على الفرد والمجتمع، وذلك بتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عبر القطاعات التعليمية، والقيام بدور مشترك مع نبراس في تطبيق خطط توعوية، ونشر المنتجات التوعوية من خلال الأنشطة والإذاعات المدرسية، واستثمار الشاشات والأركان التعريفية والمنصات الرقمية في المدارس والمنشآت التعليمية.

وتسهم وزارة التعليم في حماية الطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي من خطر المخدرات، بإيجاد بيئة تعليمية مناسبة، وتعزيز القيم والأخلاق الحميدة والسلوك الإيجابي في نفوس الطلبة، بما يسهم في تحصينهم، واستثمار أوقاتهم، وإكسابهم المعارف والمهارات الحياتية؛ لبناء شخصيتهم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في التنمية المجتمعية.