مذكرة تفاهم لتمكين ورعاية الطلبة الموهوبين

البلاد : متابعات

وقّعت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، ومدارس مسك، اليوم، مذكرة تفاهم بهدف بحث سُبل التعاون المشتركة بين الجهتين، وذلك بحضور الأمين العام لمؤسسة “موهبة” الدكتورة آمال بنت عبد الله الهزاع، والمدير العام للمدارس الدكتور ستيفن سومر.

واتفق الطرفان على الحاق طلبة “مدارس مسك” بمؤسسة “موهبة” للمشاركة في فعاليات موهبة والأولمبياد، وتسهيل استقطاب الطلبة المسجلين في موهبة من قبل المدارس، كما اتفق الطرفان على أن تكون مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجهتين صالحة لمدة عام كامل منذ تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.