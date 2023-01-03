مخطط تطويري لمنطقة جازان

جازان- البلاد

تفقّد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، حي العشيماء، والحارة الشامية بمدينة جيزان. واطلع سموه خلال جولته التفقدية على تصاميم مشروع تطوير حي العشيماء بمدينة جيزان، مستمعاً إلى شرح من أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني، عن تفاصيل مشروع إعداد مخططات تطوير المنطقة وما يضمه من مرافق خاصة وعامة.

كما اطلع على مستوى الخدمات البلدية والتنموية، والمباني الآيلة للسقوط، موجهاً برصد جميع الاحتياجات والملاحظات والرفع فيها بشكل عاجل، مهيباً بمسؤولي الجهات الخدمية في المنطقة بالعمل على تقديم أفضل الخدمات لأهالي الحي وبجودة عالية أسوة ببقية الأحياء والمحافظات بشكل عام، ومعالجة مظاهر التشوه البصري وإزالة المخلفات.

ونوه سموه في هذا الصدد، باهتمام القيادة الرشيدة التي قدمت الدعم غير المحدود للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتوافق وحجم ذلك الدعم الكبير وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

رافق أمير منطقة جازان في الجولة وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر، ومدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور عبدالله الشهري.