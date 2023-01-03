في دوري” يلو”.. الرياض يرتقي للخامس.. والجبلين يتخطى هجر

حائل- خالد الحامد

واصل فريق الرياض، زحفه نحو مقدمة ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد فوزه على مضيفه العروبة بهدف دون رد، في المواجهة التي جرت على ملعب نادي العروبة بالجوف.

سجل هدف الرياض الوحيد هداف الفريق نيكولا. بهذه النتيجة صعد الرياض للمركز الخامس برصيد 25 نقطة، وبقي العروبة على رصيده 19 نقطة بالمركز العاشر.



وفي حائل، نجح فريق الجبلين في تحقيق انتصاره السادس أمام ضيفه نادي هجر1/3.

وكان هجر السباق بالتهديف عن طريق مهاجمه مايغا، فيما سجل ثلاثية الجبلين محمد صلاح، ولازارو، وبندر العنزي، فرفع الجبلين رصيده إلى 21 نقطة بالمركز السابع، وظل هجر على رصيده 17 نقطة بالمركز الثاني عشر.

*إلغاء مباراة أحد والقادسية

في المدينة المنورة، ألغيت مباراة أحد والقادسية، بسبب سوء الأحوال الجوية. وستحدد لجنة المسابقات في رابطة أندية الدرجة الأولى موعداً جديداً لها في وقت لاحق.