في المرحلة الثانية برالي داكار السعودية 2023.. العطية يتصدر فئة السيارات.. وكلاين يطير بالدراجات

البلاد – الرياض

أقيمت أمس الاثنين المرحلة الثانية من رالي داكار السعودية 2023، التي انطلقت من ينبع إلى العُلا، لمسافة 589 كلم؛ منها 159 كلم لمرحلة الربط، و430 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وقد تصدر القطري ناصر العطية سائق فريق “تويوتا” وحامل اللقب، هذه المرحلة في فئة السيارات، وبفارق 12 ثانية عن الهولندي إيريك فان لون سائق فريق “أوفر درايف” صاحب المركز الثاني، كما حلّ الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق “أودي” في المرتبة الثالثة، فيما أنهى السعودي يزيد الراجحي سائق فريق “أوفر درايف” هذه المرحلة في المركز الثاني عشر.

وفي الترتيب العام استمر الإسباني كارلوس ساينز في الصدارة، وبفارق دقيقتين و12 ثانية عن القطري ناصر العطية الثاني. كلاين يطير بالدراجات

في فئة الدراجات النارية، ثبّت الأمريكي ماسون كلاين سائق فريق “باس ورلد كيه تي إم” نفسه في المركز الأول، بزمن قدره 5 ساعات و23 دقيقة و4 ثوانٍ، على الرغم من تلقيه العقوبة لتجاوزه السرعة، تلاه الألماني سباستيان بولر سائق فريق “هيرو موتور سبورتس”.



غيرو أول الكوادز

في فئة الدراجات رباعية العجلات “الكوادز”، حصد الفرنسي أليكساندر غيرو سائق فريق “ياماها ريسينغ إس إكس إم دراج أون”، المركز الأول، أما الأمريكي بابلو كوبيتي دراج فريق “ديل أمو موتور سبورتس باي موتول”، فقد وصل ثانياً بفارق 3 دقائق و25 ثانية.

غوثري وغوكزال يتصدران “تي 3″ و”تي 4”

في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة “تي 3″، نجح الأمريكي ميتشل غوثري سائق “رد بُل أوفرود جونيور”، من تسجيل الزمن الأسرع، وذلك بفارق دقيقة و25 ثانية عن التشيلي فرانشيسكو لوبيز كونتاردو سائق فريق “ريد بُل كان أم” صاحب المركز الثاني.

أما البولندي ماريك غوكزال سائق فريق “إنرجي لانديا رالي تيم”، فتمكن من الحفاظ على صدارته في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري “تي 4″، وذلك بزمن 5 ساعات و45 دقيقة و31 ثانية، فيما حل الأرجنتيني جيريمياس جونزاليس فيريولي سائق فريق “ساوث ريسينغ كان أم” ثانياً.



لوبيرس يحصد الشاحنات

استطاع التشيكي أليس لوبيرس سائق فريق “إنستا فوركس لوبريس براغا” تصدر فئة الشاحنات، بزمنٍ قدره 5 ساعات و38 دقيقة و18 ثانية، أما الهولندي يانوس فان كاستيرين سائق فريق “دي روي” فقد حل ثانياً، بعد إيقاع عقوبةٍ زمنيةٍ بحقه قدرها 15 دقيقة؛ جراء عدم التزامه بالمسار.



المرحلة الثالثة

وتنطلق اليوم الثلاثاء المرحلة الثالثة، التي ستكون بين العُلا وحائل لمسافةٍ تبلغ 670 كلم، منها 233 كلم لمرحلة الربط، و447 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.