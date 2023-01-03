في الجولة 15 من دوري” يلو”.. القادسية وهجر يصطدمان بـ أحد والجبلين.. والرياض يخشى العروبة

حائل- خالد الحامد

تتواصل اليوم الثلاثاء الإثارة في« دوري يلو» لأندية الدرجة الأولى، بإقامة ثلاث مواجهات، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة، حيث يلتقي الجبلين مع هجر، ويستقبل العروبة نظيره الرياض، ويحل القادسية ضيفاً على أحد.

الجبلين VS هجر

على استاد مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، يطمح الجبلين العاشر برصيد 18 نقطة في مواصلة تحقيق الانتصارات بعد فوزه على الشعلة بالجولة الماضية، بينما يأمل هجر الثاني عشر برصيد 17 نقطة، في محو الصورة السيئة التي ظهر بها في الجولتين السابقتين اللتين حقق فيهما نقطة وحيدة فقط.

العروبة VS الرياض

على ملعبه بالجوف، يستقبل العروبة ضيفه الرياض في مباراة قوية. العروبة التاسع بـ 19 نقطة، يأمل بالفوز بعد أن تعثر في الجولة الماضية، بالتعادل أمام هجر، بينما الرياض الخامس برصيد 22 نقطة، فيسعى للتقدم أكثر نحو المقدمة بعد فوزه في الجولة الماضية على أحد.

أحد VS القادسية

على ملعبه بالمدينة المنورة، يستقبل أحد نظيره القادسية، وتبدو طموحات الفريقين متشابهة إلى حد كبير، حيث يبحثان عن الفوز، بعد أن خسر أحد أمام الرياض، وتعادل القادسية مع الفيصلي، أحد يأتي بالمركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة، والقادسية بالمركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة.