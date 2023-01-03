فيصل بن مشعل يزور معرض القصيم للكتاب

بريدة : البلاد

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، يرافقه معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند اليوم، معرض القصيم للكتاب المقام بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

واطلع خلال الزيارة على الأجنحة والفعاليات المصاحبة لمعرض القصيم للكتاب التي تشهد مشاركة أكثر من 150 دار نشر تمثل عددًا من دور النشر السعودية والعربية ، بالإضافة إلى مشاركة الجهات الحكومية بالمنطقة للتعريف بخدماتها وبرامجها المقدمة لزوار المعرض.

وشهد سموه خلال الزيارة الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، الذي تخلله كلمة للمدير التنفيذي للمعرض محمد الماضي، بين خلالها أن منطقة القصيم تعيش هذه الأيام حدثا ثقافياً وأدبياً كبيراً باحتضانها لمعرض القصيم للكتاب بنسخته الرابعة الذي يمتد 10 أيام، ويحظى باهتمام سمو أمير القصيم، ويشهد مشاركاتٍ دولية واسعة، مشيراً إلى أن عدد دور النشر المشاركة في المعرض بلغت 152 دارًا من تسعة دول مختلفة، بمجموع 249 جناحا، وبمشاركة بارزة من 19 جهة حكومية وشبه حكومية، لافتاً النظر إلى أن المعرض يضم بين أروقته أكثر من 46 ألف عنوان بمجموع بلغ أكثر من ثلاثة ملايين كتاب.

ونوه سمو أمير منطقة القصيم، بما يقدمه معرض القصيم للكتاب في نسخته الرابعة من جهود كبيرة وأعمال تدعم الحراك والأنشطة الثقافية بالمنطقة, مشيراً إلى ماتحظى به مثل هذه المعارض الثقافية من رعاية واهتمام من القيادة الحكيمة، مبيناً أن المنطقة لها دور كبير في دعم البرامج الثقافية وأهمية القراءة بين جميع أطياف المجتمع.

وأشار إلى أن وجود العديد من دور النشر السعودية والعربية في المعرض يؤكد أهمية المنطقة في الجوانب الثقافية، مشيدا بجهود القائمين على المعرض من مختلف الجهات بالمنطقة لإبراز جهودها لجميع الزوار .

وفي نهاية الحفل كرّم سموه الداعمين والرعاة لمعرض القصيم للكتاب.