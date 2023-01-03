الرياضة “غيرو” يعزز صدارته لفئة الكوادز بالمرحلة الثالثة في رالي داكار السعودية

متابعة – هاني البشر تمكّن درّاج فريق “ياماها ريسينغ إس إكس إم دراج أون” الفرنسي أليكساندر غيرو من إحراز فوزه الثاني على التوالي في مراحل رالي داكار السعودية 2023، معززاً هيمنته على صدارة الترتيب العام لفئة الكوادز. وأنهى الدرّاج الفرنسي المرحلة في 4 ساعات و44 دقيقة و31 ثانية، وجاء درّاج فريق “دراج أون رالي” الأرجنتيني فرانشيسكو مورينو في المركز الثاني بفارق 14 دقيقة و13 ثانية، أمام درّاج “فارغا موتور سبورت تيم” السلوفاكي جراج فارغا في المركز الثالث بفارق 15 دقيقة و42 ثانية عن المتصدر. واستفاد غيرو من تراجع أبرز منافسيه مانويل أندوخار اليوم، وعزز صدارته للترتيب العام للفئة وبفارق 32 دقيقة و42 ثانية عن أقرب منافسيه فرانشيسكو مورينو، ودرّاج فريق “ديل أمو موتور سبورتس باي موتول” الأمريكي بابلو كوبيتي بفارق 43 دقيقة و39 ثانية.