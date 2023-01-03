طريقة عمل ميني تارت بسكويت الزبدة بحشو مربي التوت

لمحبي بسكويت الزبدة وصفة رائعة غنية بنكهة الزبدة والبسكويت مع حشو مربي التوت

المقادير اللازمة

للميني تارت بسكويت الزبدة

2 كوب دقيق خبز

كوب إلا ربع زبدة باردة مكعبات

ربع ملعقة صغيرة ملح

حبة بيض بدرجة حرارة الغرفة

لمربي التوت

2 كوب من التوت الطازج أو المجمد

2 كوب من السكر

ربع كوب ماء

عصير حبة ليمون طازج

ملعقة كبيرة من عسل الجلوكوز أو عسل الذرة

طريقة العمل

أولاً مربي التوت حتي تبرد

يرفع التوت والسكر وعسل الجلوكوز علي النار ويترك ليغلي

حتي يتبخر منه كل السوائل ونحصل علي قوام كريمي كثيف

يرفع عن النار ويضاف عصير الليمون ويقلب

تترك المربي جانباً حتي تبرد تماماً

طريقة تحضير التارت

يخلط الدقيق والملح معاً

يوضع المزيج في محضر الطعام

تضاف له مكعبات الزبدة ويخفق علي دفعات حتي نحصل علي قوام رملي للعجين

تضاف حبة البيض ونستمر في الخفق علي دفعات دون الإفراط في العجن

يرفع العجين من الوعاء ويوضع في ورق طعام شفاف

يجمع العجين باليد وتترك العجينة بالثلاجة نصف ساعة

تخرج العجينة من الثلاجة وتفرد علي سطح مرشوش بالدقيق

يقطع ويرص في قوالب ميني تارت

نقوم بعمل ثقوب به بواسكة شوكة

يخبز في فرن مسخن مسبقاً علي حرارة 180 درجة حتي يصبح حواف التارت مائلة للون الذهبي الفاتح

يخرج ويترك ليبرد

ثم يحشي بالمربي ويقدم التارت