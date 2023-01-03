طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة الداكنة بحشو الشوكولاتة بالبندق وكريمة الموكا

إذا كنتِ من محبيّ نكهة القهوة مع الشوكولاتة الداكنة والكريمة ما رأيك في تحضير تلك الوصفة الرائعة الغنية بنكهة القهوة والشوكولاتة

المقادير اللازمة

للكب كيك بالشوكولاتة الداكنة

4 حبة بيض

100 جرام شوكولاتة داكنة مذوبة

كوب سكر أبيض

2 ملعقة كبيرة كاكاو غامق غير محلي

نصف كوب سكر بودرة ناعم

نصف كوب زبدة مذوبة

2 ونصف كوب دقيق حلويات

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة بيكينج بودر

ربع كوب ماء أو حليب مغلي

ربع ملعقة صغيرة ملح

للحشو

شوكولانة قابلة للدهن بنكهة الشوكولاتة بالبندق

لكريمة الموكا

4 ملعقة كبيرة قهوة سريعة التحضير

ربع كوب ماء مغلي

2 كوب كريمة

2 كوب سكر بودرة

كوب زبدة حلويات بدرجة حرارة الغرفة وبدون ملح

ملعقة كبيرة فانيليا

طريقة العمل

أولاً الكب كيك بالشوكولاتة الداكنة

يفصل صفار البيض عن البياض

يخفق بمضرب يدوي صفار البيض مع الفانيليا والسكر الأبيض

يضاف لهم الدقيق والبيكينج بودر والكاكاو الغامق ويقلب جيداً

يضاف لهم الزبدة والحليب والشوكولاتة المذوبة وتقلب جيداً حتي يتجانس الخليط تماماً

يترك جانباً

في وعاء أخر نظيف وجاف تماماً

يخفق بياض البيض مع الملح ويضاف لهم اثناء الخفق السكر البودرة بالتدريج

نستمر في الخفق حتي نحصل علي قوام متماسك صلب يشبه المارينج

يقلب برفق وعلي دفعات بياض البيض علي خليط الصفار حتي نحصل علي قوام كريمي ناعم للخليط

نحضر صواني المافن

نضع بها ورق الكب كيك

نقوم بملئ كل حبة من الصينية بقليل من مزيج الكب كيك

ثم يحشي بملعقة من الشوكولاتة القابلة للدهن

ثم يغطي بكمية أخري من خليط الكب كيك

يخبز الكب كيك علي فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 لمدة 20-25 دقيقة أو حتي تمام النضج

يخرج الكب كيك من الفرن ويترك ليبرد قبل التزيين

لعمل كريمة الموكا

تذوب القهوة سريعة الذوبان في الماء المغلي وتترك لتبرد تماماً

يقسم السكر البودرة ويضاف كل كوب علي الكريمة والزبدة

تضاف الفانيليا للكريمة وتخفق حتي تصبح متماسكة

تخفق الزبدة حتي تصبح متماسكة

يضاف مزيج القهوة للزبدة ويخفق

ثم يضاف خليط الزبدة بالقهوة علي الكريمة ويقلب برفق

يزين الكب كيك بالكريمة ويقدم