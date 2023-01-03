صدارة آرسنال في اختبار نيوكاسل.. ومانشستر يواجه بورنموث

البلاد – جدة

يسعى آرسنال مع حلول العام الجديد للابتعاد أكثر في الصدارة عندما يستقبل المتألق نيوكاسل يونايتد الثالث مساء اليوم ضمن منافسات المرحلة الـ 19 من الدوري الإنجليزي.

استأنف آرسنال، مع عودة عجلة المنافسات للدوران إثر التوقف بسبب مونديال قطر، حملته نحو لقب أول منذ 2004م خلال حقبة المدرب الفرنسي أرسين فينغر، بفوزين توالياً على جاره وست هام (3-1)، ثم على برايتون (4-2)، مبتعداً في الصدارة بفارق 7 نقاط عن مطارده المباشر حامل اللقب مانشسترسيتي الذي فرّط بتقدمه أمام إيفرتون ليخرج متعادلاً (1-1).

ورغم افتقاد الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال لجهود مهاجمه البرازيلي غابرييل جيزوس المصاب، إلا أن فريقه يمر بفترة رائعة؛ بفضل تألق صانع ألعابه النرويجي مارتن أوديغارد الذي سجل أمام برايتون هدفه السابع، ومرر كرته الحاسمة الخامسة في 15 مباراة هذا الموسم.

ويسعى مانشستر يونايتد للتمسك بمركزه الرابع واستغلال خسارة توتنهام أمام أستون فيلا، عندما يستضيف بورنموث الـ 15، فيما يلعب إيفرتون الـ 16 مع برايتون التاسع، وليستر سيتي الـ 13 مع فولهام السابع.