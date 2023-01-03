رونالدو: سعيد بانضمامي للنصر.. وهدفي تحطيم الأرقام القياسية

الرياض- هاني البشر

أكد النجم كرستيانو رونالدو عن سعادته بالانتقال إلى نادي النصر السعودي، وقال: إنه جاء للنصر لتحطيم الأرقام القياسية برفقة ناديه الجديد.

وكشف رونالدو في المؤتمر الصحفي بمرسول بارك اليوم الثلاثاءأنه يشعر بحال جيدة وهو فخور بالنتقال للنصر، وقال: ” قمت بهذه الخطوة الكبيرة بكامل الاقتناع، لقد أنهيت عملي في أوروبا والآن هو تحد جديد بالنسبة لي هنا والنصر منحني الفرصة ليس فقط على مستوى كرة القدم بل أيضا للأجيال المقبلة؛ لذلك أنا سعيد وفخور”.

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وأضاف رونالدو: هدفي هو للأجيال الجديدة، ولقد حاولت عدة أندية في أوروبا وأميركا والبرتغال التعاقد معي، لكني اتفقت مع النصر، وأعطيت مسؤوليه موافقتي على الانضمام للنادي.

واختتم رونالدو: أنا تجاوزت مرحلة القلق حول ما يقوله الناس عني وأعلم أن الدوري السعودي تنافسي جدًا وأسعى لبدء المشاركة مع الفريق من المباراة المقبلة، إذا سمح لي المدرب، أنا لاعب مميز وحطمت جميع الأرقام القياسية هناك وأسعى لتحطيم بعضها هنا أيضا.