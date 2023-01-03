البصرة جاهزة لانطلاق خليجي 25

البصرة – البلاد

عُقد في محافظة البصرة العراقية ، اليوم الثلاثاء، اجتماع مهم ضم قيادات الأجهزة الأمنية والحكومية المختلفة؛ بحضور محافظ البصرة أسعد العيداني، رئيس اللجنة المشرفة على خليجي 25 لمناقشة الخطة الأمنية الخاصة والاطلاع على آخر الاستعدادات الجارية لإنجاح البطولة، وهذا العرس الكروي الكبير الذي ستحتضنه البصرة الفيحاء في السادس من يناير الجاري بمشاركة واسعة من المنتخبات العربية الخليجية والرواد ومحبي هذه اللعبة ومشجعين من مختلف الجنسيات.

يذكر أن “خليجي 25″يضم منتخبات: العراق، السعودية، عُمان، اليمن، البحرين، الكويت، قطر، الإمارات، وجرى تقسيم المنتخبات الـ 8 في بطولة كأس الخليج العربي 25، على مجموعتين، حيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات فقط.

المجموعة الأولى تضم منتخبات كلا من منتخب العراق، منتخب عُمان، منتخب السعودية،منتخب اليمن.

المجموعة الثانية تضم منتخبات كلا من منتخب البحرين، منتخب الكويت، منتخب قطر، منتخب الإمارات.

ويبدأ منتخب السعودية مشواره في بطولة كأس الخليج العربي 25 بمواجهة اليمن، ومن ثم يخوض منتخب السعودية المباراة الثانية أمام العراق، ويختتم دور المجموعات في البطولة بمواجهة عُمان.

ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية من البطولة، على أن يلعب المتصدر أمام وصيف المجموعة الثانية.