برامج طبية لمركز الملك سلمان

البلاد – الرياض

في إطار جهوده الإنسانية، اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البرنامج التدريبي التطوعي الخامس في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة الهلال الأحمر السعودي. وجرى خلال البرنامج تقديم دورات تدريبية متقدمة لتأهيل الكوادر الطبية، ودورات نوعية للمكفوفين وأخرى في مجال الإسعافات الأولية، بالإضافة لدورات تأهيلية للمدربين، استفاد منها 596 فرداً. يأتي ذلك تجسيداً للدور الإنساني النبيل للمملكة ممثلة بالمركز.

بالوقوف مع الأشقاء اليمنيين في مختلف المجالات.

واختتم المركز المشروع الطبي التطوعي لجراحات القسطرة القلبية للبالغين في مدينة نواكشوط بجمهورية موريتانيا، المنفذ خلال الفترة من 22 حتى 30 ديسمبر.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بإجراء 114 عملية جراحية متخصصة، تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي المشروع امتداداً للمشاريع الطبية التطوعية التي ينفذها المركز بمختلف التخصصات لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.