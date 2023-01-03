“المدني” يحذر: الأمطار طوال الأسبوع وتجنبوا السيول والأودية

الرياض – البلاد

أكد متحدث الدفاع المدني العقيد محمد الحمادي على ضرورة توخي الحيطة والحذر، نتيجة لاستمرار التقلبات وحالة عدم الاستقرار هذا الأسبوع، منوهًا إلى أن هطول الأمطار يشمل أغلب مناطق المملكة، ما يتطلب من المواطنين والمقيمين والزوار الالتزام بالتحذيرات والتنبيهات.

وشدد “الحمادي” في اتصال هاتفي مع قناة الإخبارية على أن التوجه إلى المناطق البرية سيكون قرارًا غير صائب، وإذا كانت هناك ضرورة فيجب توخي الحيطة والحذر وتجنب السيول والأودية، والحرص على التواجد في مناطق مأهولة تتواقر بها تغطية شبكة الجوال؛ حتى يمكن إجراء اتصال في حال الضرورة.

وختم متحدث الدفاع المدني: : نؤكد أن الأمطار مستمرة، وحالة عدم الاستقرار مستمرة بناءً على تقارير المركز الوطني للأرصاد، ما يستدعي توخي الحيطة والحذر وعدم المخاطرة في مثل هذه الحالة.

وتنصح الجهات المعنية المواطنين والمقيمين والزوار عند هطول الأمطار باتباع الإرشادات، ومن بينها متابعة تنبيهات وتحذيرات الجهات الرسمية: المركز الوطني للأرصاد، مركز الأزمات والكوارث، الدفاع المدني، وتجنب مواقع تجمعات المياه، واختيار الطرق البديلة المستخدمة، والبقاء في مكان آمن، والابتعاد عن مصادر الكهرباء “أعمدة الإنارة، وكبائن الكهرباء”، وإفساح المجال للمعدات، وأعمال سحب المياه، وعدم ترك الأطفال يلعبون في تجمعات المياه.