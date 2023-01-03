البصرة تحتضن خليجي 25.. والأخضر يشارك بالرديف

جدة – البلاد

بعد 44 عاماً من الغياب تعود من جديد منافسات دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 25” إلى العراق، وذلك منذ آخر نسخة أقيمت بها في عام 1979؛ حيث استضافتها العاصمة العراقية بغداد، وأقيمت منافستها على استاد الشعب الدولي، وكان ذلك في النسخة الخامسة من البطولة وتوج بها حينها المنتخب العراقي.

وتنطلق الدورة بنسختها الـ 25، يوم الجمعة 6 يناير المقبل، وتستمر حتى 19 من الشهر ذاته، بمشاركة 8 منتخبات، تم توزيعها على مجموعتين، تضم الأولى العراق (البلد المستضيف) على رأس المجموعة ثم السعودية واليمن وعمان، بينما تضم الثانية البحرين (حامل اللقب) على رأس المجموعة، ثم الكويت وقطر والإمارات.



وتقام منافسات البطولة على ملعبين هما، ملعب مدينة البصرة الرياضية، الذي يتسع لـ 60 ألف متفرج، وملعب آخر يتسع لـ 10 آلاف متفرج، بالإضافة إلى 4 ملاعب للتدريب، أما الملعب الثاني فهو الميناء الدولي، ويتسع لأكثر من 30 ألف متفرج.

وخلال النسخة الخامسة من الدورة، والأولى التي استضافها العراق، شاركت 7 منتخبات وهي الإمارات والسعودية والبحرين وقطر وعمان، والكويت، بالإضافة إلى منتخب العراق (المستضيف) الذي استطاع أن يكسر هيمنة المنتخب الكويتي على لقب الدورة لـ 4 نسخ متتالية، في أعوام 1970، 1972، 1974، 1976.



ويشارك الأخضر الرديف في خليجي 25، بعد أن شارك منتخبنا الأول في كأس العالم 2022 التي اختتمت الشهر الماضي في قطر.

* سيطرة كويتية على البطولة

انطلقت النسخة الأولى من بطولة الخليج في البحرين عام 1970 بمشاركة 4 منتخبات هي: البحرين وقطر والكويت والسعودية، ثم ارتفع العدد في النسخة الثانية عام 1972 إلى 5 منتخبات ثم إلى 6 منتخبات في النسخة الثالثة ثم إلى 7 منتخبات في النسخة الرابعة، وفي عام 2003 وخلال النسخة التي أقيمت في الكويت انضم المنتخب اليمني إلى القائمة، لكن غاب المنتخب العراقي عن المشاركة، ولكنه عاد في النسخة التالية 2004، التي أقيمت في قطر بمشاركة 8 دول للمرة الأولى، وهي النسخة التي توج بلقبها المنتخب القطري للمرة الثانية في تاريخه.



وعقب ذلك تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين، وأصبحت تقام بنظام صعود أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، ومن ثم التأهل إلى المباراة النهائية، لتصبح بطولة الخليج تشبه تماماً بطولات كؤوس الأمم القارية في قوتها وانتظامها ونظام إدارة مبارياتها.

ويحمل المنتخب الكويتي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب الدورة، وذلك بـ 10 ألقاب، يليه كل من منتخبات العراق والسعودية وقطر بـ 3 ألقاب، ثم الإمارات وعمان بلقبين لكل منتخب، ولقب واحد لمنتخب البحرين.

وكان من المفترض أن تقام النسخة الحالية العام الماضي، بحسب نظام البطولة المتبع كل عامين، إلا أنه تم التأجيل لعدم اكتمال التجهيزات الخاصة بالبطولة، ليتم اختيار إقامة النسخة الحالية في شهر يناير الجاري.