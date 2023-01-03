إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل

البلاد – الرياض

يُعلن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة جائزة الملك فيصل، مساء يوم غد الأربعاء، عن أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الخامسة والأربعين للعام 2023م.

وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور عبدالعزيز السبيل، أن الجائزة تُمنح في حفل سنوي لنخبة من العلماء والمفكرين والأدباء الذين قدموا إسهامات علمية جليلة خدمةً للإنسانية، وذلك في خمسة أفرع، هي: الطب، والعلوم، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية والأدب، إضافة إلى خدمة الإسلام، ويبلغ إجمالي الجوائز مليون دولار.



وأكد الأمين العام أن جائزة الطب في الدورة الخامسة والأربعين للجائزة تتمحور حول موضوع الأوبئة وتطوير اللقاحات، وجائزة العلوم في مجال الكيمياء، بينما تتناول جائزة الدراسات الإسلامية موضوع العمارة الإسلامية، مضيفاً أن جائزة اللغة العربية والأدب مكرسة لموضوع السرد العربي القديم والنظريات الحديثة، فيما تُعدُّ جائزة خدمة الإسلام جائزةً تقديرية، تمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، فكريّاً، وعلمياً، واجتماعيّاً، من خلال أعمال مختلفة، وأنشطة متنوعة، وبرامج، ومشروعات، ذات أثر في المجتمع المسلم.

وذكرت الأمانة العامة للجائزة أنها تستقبل حالياً الترشيحات للدورة السادسة والأربعين للعام 2024م من الهيئات والمؤسسات والمراكز العلمية والجامعات حتى نهاية شهر مارس 2023م، مفيدةً أن جائزة الدراسات الإسلامية مخصصة لـ النظم الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة، فيما خصصت جائزة اللغة العربية والأدب لجهود المؤسسات خارج الوطن العربي في نشر اللغة العربية، وجائزة الطب لعلاجات الإعاقات الطرفية، إضافة إلى تخصيص جائزة العلوم: لعلم الحياة.

يذكر أن جائزة الملك فيصل مُنحت للمرة الأولى عام 1979م، وفاز بها 282 عالماً، ينتمون إلى 44 دولة، حاز 22 منهم جائزة نوبل فيما بعد.