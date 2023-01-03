أمير الباحة يؤكد على جهود خدمة المواطنين

البلاد – الباحة

أشاد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، بالجهود الإنسانية والأعمال التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر السعودي في سبيل تعزيز وسائل الوقاية والسلامة للمرضى والمصابين والتي كان لها إنعكاس على سلامة وصحة المرضى والمصابين الذين يتعرضون للحالات الطارئة.

جاء ذلك خلال تدشينه إحدى مبادرات الهيئة جهاز الإنعاش القلبي بحضور مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الدكتـــور ثامر يتيـــم. بعد ذلك شهد سمو أمير المنطقة توقيع عدد من الشراكات المجتمعية بين هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة ومديرية الشؤون الصحية والعيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن ومركز التأهيل الشامل وفريق أبشر التطوعي لتدعيم العمل الإنساني الذي يقوم به.

من جهة ثانية استقبل أمير منطقة الباحة، بمكتبه، محافظ الحجرة ربيع بن عبدالرحمن بن هاشم، الذي استعرض سير أعمال المحافظة، حيث اطلع على تقرير الأعمال المنجزة وسير العمل بالجهات الحكومية بالمحافظة والمشاريع التنموية.وأكد سمو أمير المنطقة أهمية مضاعفة الجهود في مختلف إدارات المحافظة لما فيه من خدمة المواطنين والمقيمين، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة الرامية لتسهيل الخدمات كافة وتسخير جميع الإمكانات لخدمة المواطنين، إضافة إلى بحث الاستعدادات لموسم الربيع.