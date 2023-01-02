مركز ثالث بمسابقة الرياضيات

الدمام – البلاد

تتواصل بصفة مستمرة، إنجازات الطلاب السعوديين في المحافل الدولية. ومؤخراً، حقق الطالب الخوارزمي تركي باجنيد، من تعليم المنطقة الشرقية، المركز الثالث على مستوى العالم في مسابقة الخوارزمي الصغير للرياضيات (الحساب الذهني السريع) للعام 2022م، والمقامة في كوريا الجنوبية، بمشاركة 500 طالب على مستوى العالم.

وشهد حفل الاحتفاء بالطالب الخوارزمي الصغير العالمي الذي أقيم مساء أمس في مجمع الشاطي مول بالدمام العرضة السعودية، بمشاركة عدد من الطلاب وتكريم الطالب الخوارزمي بدرع تذكاري.

بدوره أشاد الطالب باجنيد بمدى الاهتمام والرعاية والدعم الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالتعليم وتذليل العقبات لأبناء وبنات الوطن لتحقيق التقدم، والمكانة العلمية المميزة عالمياً.