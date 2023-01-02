الرياضة ” كريستيانو رونالدو” يصل الرياض اليوم

جدة- البلاد

علمت مصادر “البلاد” أن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو سيصل اليوم الاثنين إلى الرياض، وتحديداً في غضون الساعة الحادية عشرة مساءً عبر صالة الطيران الخاص برفقة عائلته. وأضافت المصادر أنه سيمنع الاستقبال الجماهيري في المطار؛ وسيقتصر الحضور في المطار على وسائل الإعلام فقط؛ حيث سيتم تقديم النجم رونالدو يوم غدٍ الثلاثاء في ملعب النادي ” مرسول بارك” بشكل يليق بالنجم البرتغالي الكبير وبنادي النصر. يذكر أن إدارة النصر نجحت في التعاقد مع رونالدو لتمثيل النادي العاصمي حتى 2025.