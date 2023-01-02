في المرحلة الأولى برالي داكار السعودية 2023.. ساينز يفوز بالسيارات.. وماسيك يتصدر الشاحنات

الرياض – هاني البشر

سجل الإسباني كارلوس ساينز انتصاره رقم 42 لإحدى مراحل رالي داكار، بعد انتزاعه الفوز بالمرحلة الأولى لرالي داكار السعودية 2023، بزمن 3 ساعات و20 دقيقة و41 ثانية، بفارق 23 ثانية عن السائق لوب، الذي نافس بقوة على مراكز الصدارة منذ انطلاق المرحلة، وتراجع الفائز بالمرحلة التمهيدية ماتياس إكستروم إلى المركز الثالث بفارق 47 ثانية عن ساينز.

ريكي يتصدر الدراجات

وفي فئة الدراجات النارية، تصدر الأمريكي ريكي برابيك درّاج فريق “مونستر إنرجي هوندا” المرحلة الأولى، بزمن قدره 3 ساعات و31 دقيقة و10 ثوان، وبفارق 44 ثانية أمام الأرجنتيني كيفين بينافيديس .

لوبيز يفوز بـ تي 3

وفي فئة” تي 3″، نجح السائق التشيلي فرانشيسكو لوبيز كونتاردو “شاليكو” في تحقيق الفوز بالمرحلة الأولى لفئة المركبات الصحراوية الخفيفة النموذجية تي 3.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة”تي 4″، واصل سائق فريق “ريد بُل كان أم” الليتواني روكاس باسيوشكا أداءه القوي، محققاً فوزه الثاني بفارق فارق دقيقتين و6 ثواني أمام أقرب منافسيه البولندي إيريك غوجزال.

وفي فئة الكوادز، خطف الدرّاج الأرجنتيني مانويل إندوخار الفوز الأول له في هذه النسخة بعد تسجيله 4 ساعات و10 دقائق و34 ثانية، تلاه ألكسندر غيرو بفارق 44 ثانية. وتصدر التشيكي ماسيك فئة الشاحنات في يومها الأول.

وفي فئة الشاحنات، استطاع التشيكي مارتن ماسيك سائق فريق “إم إم تكنولوجي تيم”، تأكيد صدارته في الجولة التمهيدية، والاستمرار متصدراً في أولى المراحل، وذلك بزمنِ 3 ساعات و46 دقيقة، و35 ثانية،