ثلوج في جبل اللوز .. استمرار الحالة المطرية .. مدرار الدفاع المدني يحذر

الرياض – البلاد

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، لافتة إلى ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والسدود وعدم السباحة في الأودية، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبينت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والطائف والجموم والكامل وبحرة وخليص والليث والقنفذة والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والمويه ورنية، وأجزاء من المدنية المنورة تشمل المدينة المنورة وبدر وينبع والمهد ووادي الفرع وخيبر والعلا والحناكية، وأجزاء من منطقة الرياض تشمل المجمعة والزلفي والغاط وشقراء ورماح والدوادمي وعفيف، وأجزاء من مناطق الباحة والقصيم والشرقية والحدود الشمالية والجوف وحائل وتبوك.

وأوضحت أنه يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها، وقد تصل إلى غزيرة على منطقة الرياض لتشمل الرياض العاصمة والخرج والمزاحمية والقويعية والأفلاج وليلى، وأجزاء من مناطق الشرقية وعسير وجازان ونجران، إضافة إلى تساقط الثلوج يوم غد الثلاثاء، وبعد غد الأربعاء على مرتفعات منطقة تبوك في جبل اللوز وعلقان والظهر، وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية طريف عرعر وحزم الجلاميد.

من جهته قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس لجمعية الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إنه متوقع استمرار الحالة الممطرة التاسعة مدرار.

وأوضح الحصيني، عبر حسابه على تويتر، أن أمطار “مدرار” متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك والباحة وعسير وغرب الشرقية مع أجواءٍ باردة على معظم المملكة.