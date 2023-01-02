بعد الجولة الـ 11 من دوري روشن .. …النصر يتمسك بالصدارة

جدة – هلال سلمان

تمسك فريق النصر بصدارة ترتيب دوري روشن للمحترفين بختام الجولة الـ 11، حيث رفع رصيده إلى 26 نقطة بفوزه الصعب على الخليج (1-0).

وواصل فريقا الشباب والاتحاد مطاردته مع بقاء مباراة مؤجلة بينهما، وذلك بعد فوز الشباب على الاتفاق بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى 25 نقطة ويبقى على بعد نقطة وحيدة خلف النصر، وفوز الاتحاد على أبها (2-1) ليصبح لديه 24 نقطة في المركز الثالث.

وبات التعاون الضلع الرابع في مربع القمة؛ حيث رفع رصيده إلى 23 نقطة بعد فوزه في ديربي القصيم على جاره الرائد (3-2).

الهلال يتراجع للخامس

فقد الهلال نقطتين للمباراة الثانية على التوالي بعد أن تعادل مع ضمك (2-2) وهي ذات النتيجة التي آلت إليها مباراة ديربي الرياض في الجولة الماضية، وهو ما أدى لخسارته 4 نقاط، وتراجعه للمركز الخامس برصيد 22 نقطة، في حين حافظ ضمك على المركز السادس بنقاطه الـ 18.

وصعد الطائي للسابع بعد استعادة نغمة الانتصارات إثر 3 هزائم متتالية، محققاً فوزاً كبيراً على الباطن برباعية ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، متأخراً بفارق الأهداف فقط عن ضمك.

وتراجع أبها للثامن بخسارته أمام الاتحاد التي جمدت رصيده عند 16 نقطة، كما تراجع الفتح للتاسع بسقوطه أمام الفيحاء بهدفين نظيفين ليتوقف رصيده عند 15 نقطة، فيما بقي الاتفاق عاشراً بـ 13 نقطة بعد الخسارة أمام الشباب، ومثله الرائد الذي ظل في المركز الـ 11 برصيد 12 نقطة بعد خسارة الديربي.

وصعد الفيحاء مرتبة بعد فوزه الثالث على التوالي ليجمع 11 نقطة في المركز الـ 12، وأخذ مكان الوحدة الذي بات في المركز الـ 13 برصيد 9 نقاط.

وفي مراكز القاع، صعد العدالة للمركز الـ 14 بعد تعادله السلبي مع الوحدة الذي أضاف به نقطته الخامسة، وحل مكان الخليج الذي بات في المركز قبل الأخير بـ 4 نقاط، وظل الباطن متذيلاً للترتيب بنقطة وحيدة.

بدء انتقالات الشتاء

أعلنت رابطة دوري المحترفين بدء موسم الانتقالات الشتوية مع دخول السنة الجديدة، ويستمر حتى 28 يناير الجاري، وستكون هذه الفترة فرصة للفرق لتعزيز صفوفها، خصوصاً الباطن الذي ينتظر الحصول على شهادة الكفاءة المالية لتسجيل لاعبين جدد بعد أن كان الوحيد الذي حرم من ذلك في الفترة الأولى، أمام الهلال والاتحاد فهما ممنوعان من التسجيل في الفترة الحالية.

إيغالو وحمدالله يقتربان من تاليسكا

اقترب النيجيري إيغالو لاعب الهلال، والمغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد، من هداف الدوري، تاليسكا الذي غاب عن التسجيل في هذه الجولة لكنه ظل متصدراً ترتيب الهدافين بـ 9 نقاط، في حين سجل إيغالو وحمدالله هدفهما السابع.