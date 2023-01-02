النصر يستعد لتقديم كريستيانو رونالدو في مرسول بارك غداً الثلاثاء

الرياض- البلاد

أعلن نادي النصر عن الموعد الخاص بتقديم نجمه البرتغالي رونالدو، حيث يستعد الأسطورة العالمي للظهور للمرة الأولى بالقميص الأصفر أمام الجماهير ووسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم غداً الثلاثاء، في ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض في تمام الساعة 7 مساء.

وتصدّر انتقال CR7 للعالمي جميع الأخبار حول العالم، كما تفاعلت معه الجماهير النصراوية بشكل استثنائي، حيث قامت بالتوجه للمتجر الرسمي وشراء القمصان التي تحمل اسم اللاعب الحائز على لقب أفضل لاعب في العالم 5 مرات، بالإضافة إلى طلبها من المتجر الإلكتروني للنادي بأعداد غير مسبوقة.

ويمثل انتقال رونالدو لنادي النصر أحد أبرز الصفقات الكروية العالمية في المملكة، التي تعد موطناً للأحداث والمنافسات الرياضية الدولية؛ نظير النمو المتسارع الذي يشهده القطاع الرياضي في السعودية.

ومن المنتظر توافد عشرات الآلاف من الجماهير لاستقبال رونالدو الذي أبدى حماسته لخوض تجربته الجديدة والانضمام لزملائه في الفريق.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل حفل التقديم في وقت لاحق على حسابات النادي عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.