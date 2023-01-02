المرور: دعم العمل عن بعد

الرياض ـ البلاد

أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد منصور بن عبيد، أن هناك دعماً لإمكانية العمل عن بعد للشركات والمؤسسات لتقليل ازدحام الطرق، مشيراً إلى تغيير التوقيت لبعض المدارس والجامعات.

وقال العقيد منصور: “نسعى لبناء نموذج تشغيلي للطرق الدائرية والطرق السريعة وكذلك لإعادة دراسة آلية عمل الإشارات المرورية”.

وأضاف: “دعم إمكانية العمل عن بعد للشركات والمؤسسات والجهات الحكومية لتقليل ازدحام الطرقات، وكذلك تغيير التوقيت لبعض المدارس والجامعات”.

وأضاف: “نعمل على الاستفادة من تجربة الهيئة الملكية لتطوير الرياض في إعادة تشغيل بعض الطرق خلال مشروع مترو الرياض”.