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المرور: دعم العمل عن بعد

صحيفة البلادaccess_time10 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ       2 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض ـ البلاد

أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد منصور بن عبيد، أن هناك دعماً لإمكانية العمل عن بعد للشركات والمؤسسات لتقليل ازدحام الطرق، مشيراً إلى تغيير التوقيت لبعض المدارس والجامعات.
وقال العقيد منصور: “نسعى لبناء نموذج تشغيلي للطرق الدائرية والطرق السريعة وكذلك لإعادة دراسة آلية عمل الإشارات المرورية”.
وأضاف: “دعم إمكانية العمل عن بعد للشركات والمؤسسات والجهات الحكومية لتقليل ازدحام الطرقات، وكذلك تغيير التوقيت لبعض المدارس والجامعات”.
وأضاف: “نعمل على الاستفادة من تجربة الهيئة الملكية لتطوير الرياض في إعادة تشغيل بعض الطرق خلال مشروع مترو الرياض”.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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