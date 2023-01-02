الفيصلي يعزز صدارته لدوري” يلو”.. ونجران يعبر الخلود

حائل- خالد الحامد
وسع الفيصلي الفارق بينه وبين أقرب مطارديه بفوزه على مضيفه جدة بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
سجل هدفي الفيصلي كاسيانو دياز.
د53‘⚽️ هدف لـ @AlFaisaly
كاسيانو يسجل الهدف الأول 👏#الفيصلي_جدة
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/KQ5cLy5bPV
— دوري يلو (@FDL_KSA) January 2, 2023
بهذه النتيجة، رفع الفيصلي رصيده إلى 30 نقطة محافظاً على صدارة الترتيب، فيما بقي جدة على رصيده 19 نقطة.
د90+11‘⚽️ هدف لـ @AlFaisaly 👏
كاسيانو يسجل الهدف الثاني #الفيصلي_جدة
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/rdNchiij9g
— دوري يلو (@FDL_KSA) January 2, 2023
وتعادل فريقا القيصومة والأخدود، بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الباطن. سجل هدفي القيصومة خالد السبيعي” ركلة جزاء ” وعبدالله خطاب، فيما أحرز للأخدود برهان حكيمي ورينالدو.
بهذه النتيجة، يرتفع رصيد القيصومة إلى 21 نقطة في المركز السابع، بينما بات رصيد الأخدود 27 نقطة في المركز الثاني.
وفي عنيزة، حقق نجران الفوز على الخلود بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب التعليم بعنيزة. سجل هدف نجران الوحيد في المباراة فيتور دا سيلفا. الفوز رفع رصيد نجران للنقطة الـ 13 في المركز الـ 16.
د69‘⚽️ هدف لـ @MC_NajranFC
فيتور يسجل الهدف الأول 👏#الخلود_نجران
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/0agRXlBuaW
— دوري يلو (@FDL_KSA) January 2, 2023