الرياضة

الفيصلي يعزز صدارته لدوري” يلو”.. ونجران يعبر الخلود

صحيفة البلادaccess_time10 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ       2 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
وسع الفيصلي الفارق بينه وبين أقرب مطارديه بفوزه على مضيفه جدة بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية،  ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
سجل هدفي الفيصلي كاسيانو دياز.

 

بهذه النتيجة، رفع الفيصلي رصيده إلى 30 نقطة محافظاً على صدارة الترتيب، فيما بقي جدة على رصيده 19 نقطة.

وتعادل فريقا القيصومة والأخدود، بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الباطن. سجل هدفي القيصومة خالد السبيعي” ركلة جزاء ” وعبدالله خطاب، فيما أحرز للأخدود برهان حكيمي ورينالدو.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد القيصومة إلى 21 نقطة في المركز السابع، بينما بات رصيد الأخدود 27 نقطة في المركز الثاني.

وفي عنيزة، حقق نجران الفوز على الخلود بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب التعليم بعنيزة. سجل هدف نجران الوحيد في المباراة فيتور دا سيلفا. الفوز رفع رصيد نجران للنقطة الـ 13 في المركز الـ 16.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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