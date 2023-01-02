التقنية تسيطر على سكري الإنسولين

جدة- ياسر خليل

دعا أستاذ واستشاري غدد الصماء والسكري لدى الأطفال بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين عيد الأغا، مرضى السكري إلى ضرورة التحكم في مرضهم من خلال الوقت في النطاق المستهدف، وهو النسبة المئوية للوقت الذي تكون فيه مستويات السكر في الدم في النطاق المستهدف، مبيناً أنه بإمكان معظم من لديهم داء السكري (النمط الأول) المعتمد على الإنسولين القدرة على السيطرة بنسبة السكري في الدم، باستخدام الأجهزة التقنية المخصصة لمرضى السكري، ومنها حساسات مراقبة السكري التي لها الأثر الكبير بمعرفة الشخص بقراءات السكري، إذ تتميز هذه الأجهزة من قدرة فائقة على تحليل وتجميع البيانات الخاصة بمستويات السكري وإجراء إحصائيات مهمة تساعد الشخص على معرفة الكثير من التفاصيل التي تساعده على التحكم بداء السكري.