أمير الشرقية يثمن جهود جمعية تعافي

شالدمام – البلاد

ثمّن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، جهود الجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية بالمنطقة (تعافي)، وإسهامها في تأسيس عدد من الجمعيات المهتمة بتأهيل المتعافين في المملكة، ودورها في إعادة كثير من المتعافين ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع من خلال برامجها المختلفة، متطلعاً لمواصلة هذا الدور من أجل خدمة مستفيديها ووصولهم إلى بر الأمان والشفاء التام.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه أمس، رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالسلام الجبر وأعضاء مجلس الإدارة، وخلال اللقاء قدم الجبر لسمو أمير المنطقة التقرير السنوي للجمعية لعام 2022م، الذي يتضمن برامج الجمعية وما تقدمه للمتعافين من المخدرات من خدمات موجهة تسهم في احتوائهم وعدم عودتهم للإدمان والأخذ بأيديهم ومساعدة أسرهم. وأشار التقرير إلى إقامة الجمعية 837 جلسة علاجية استفاد منها 7200 شخص، كما استفاد 146 متعافياً من البرنامج التأهيلي و68 متعافياً أكملوا البرنامج التأهيلي، وبين التقرير دور الجمعية في نشر التوعية الصحيحة للمختصين وتدريبهم على كيفية اكتشاف المتعاطين والتعامل الأمثل معهم، بالإضافة إلى التعرف على مبادئ العلاج الأساسية ومراحله لحين بلوغ مرحلة التأهيل.